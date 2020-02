Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100220-104: Führerschein nach Unfall unter Alkoholeinwirkung einbehalten

Wipperfürth (ots)

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein Autofahrer aus Meinerzhagen, der am Samstagabend (8. Februar) in Klaswipper von der Bundesstraße 237 abkam. Gegen 23.15 Uhr war der 31-Jährige auf der Bundesstraße in Richtung Marienheide gefahren und nach rechts auf ein angrenzendes Wiesengelände geraten. Nachdem der Wagen dort gegen einen Betonschachtring geprallt war, querte das Fahrzeug die Fahrbahn, überfuhr zwei Leitpfosten und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stillstand. Der 31-Jährige, der den Wagen nach Zeugenangaben gefahren hatte, stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, so dass die Polizei die Entnahme einer Blutprobe veranlasste und den Führerschein sicherstellte.

