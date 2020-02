Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ortsdurchfahrt Hetzerath infolge Starkregens derzeit unpassierbar

Hetzerath (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner, dass die Durchfahrtsstraße in Hetzerath aufgrund starken Regens nicht mehr befahrbar sei. Grund hierfür war nach Auskunft der Feuerwehr, dass ein Bachlauf die Wassermassen nicht mehr abführen konnte, so dass diese in die Ortslage Hetzerath liefen und die Ortsdurchfahrtsstraße für den Verkehr gesperrt werden musste. Die Feuerwehr ist derzeit mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt.

Eine Aktualisierung dieser Meldung erfolgt, sobald die Straße wieder befahrbar ist.

