Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines VW-Transporters in Neustrelitz

Neustrelitz/ B193 (ots)

In der Zeit vom 17.05.2019 bis 20.05.2019 entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Penzliner Chaussee in 17235 Neustrelitz (an der B 193) einen abgestellten VW-Transporter.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich und gewaltsam Zutritt auf das umfriedete Gelände. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen offenen Kastenwagen vom Typ VW Taro. Die Ladefläche ist mit einer schwarzen Plane bedeckt. Der Stehlgutwert des 22 Jahre alten Fahrzeuges beträgt 1.500EUR.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden.

