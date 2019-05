Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Transporter einer Heizungsfirma aufgebrochen

Neustrelitz (ots)

In der Zeit vom 15.05.2019 18:00 Uhr bis 16.05.2019 07:00 Uhr kam es am Kuschelberg in 17235 Neustrelitz zu einem Einbruch in einen VW- Transporter einer Heizungsfirma.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand hatte der Anzeigende das Firmenfahrzeug verschlossen in einer privaten Grundstücksauffahrt abgestellt. Bislang unbekannte Täter begaben sich demnach widerrechtlich auf das Grundstück und öffneten das Fahrzeug gewaltsam. Anschließend entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug und Messtechnik. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500EUR geschätzt. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.

Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224.

