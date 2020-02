Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht, PKW ohne Kennzeichen

Piesport (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befährt am Sonntag, den 02.02.2020 gegen 00.50 Uhr mit seinem Pkw die L 50 (Piesporter Berg) aus Piesport kommend in Rtg. Klausen. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit an die örtlichen Straßenverhältnissen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in ein Insektenhaus, welches vor einem Baum angebracht war. Bei dem Zusammenprall lösten beide Frontairbags aus. Vor Ort konnten keine Personen angetroffen werden. An den Airbags konnten Blutanhaftungen festgestellt werden. Am Pkw waren beide Kennzeichen abmontiert. Ermittlungen ergaben, dass der Halter aus dem Kölner Raum stammt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Daihatsu Cuore. Die Polizei Bernkastel bittet unter der Rufnummer 06531/95270 um sachdienliche Hinweise.

