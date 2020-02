Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 01.02.2020, gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Bitburg, Am Markt in Höhe der ARAL-Tankstelle ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Ein blauer Lieferwagen/Transporter (vermutlich VW) mit Bitburger Kennzeichen beschädigte ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

