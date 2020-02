Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW, eine Person verstorben

Bernkastel-Kues (ots)

Gegen 16:12 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 62 zwischen Ürziger Höhe und der Kreuzung L 58. In dem Gefällstück kam nach ersten Erkenntnissen ein PKW-Fahrer ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem bergauf fahrenden Sattelschlepper zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer tödlich verletzt. Momentan laufen noch die Bergungsmaßnahmen, weshalb die Strecke in diesem Bereich gesperrt ist. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet.

