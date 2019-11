Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meldung des Polizeipräsidiums Mannheim vom 05.11.2019 Mühlhausen/RNK: Vorfall in der Schützenstraße/Eschelbacher Straße: Busfahrer und Passant mit Hund involviert

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie mit polizeilicher Meldung vom 05. November 2019 berichtet, kam es am Montag kurz vor 18 Uhr in der Schützenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 17 zu einem Vorfall im Straßenverkehr, zu dem die Polizei Zeugen suchte.

Nach Eingang zahlreicher Hinweise bei den Beamten des Verkehrskommissariats Heidelberg und Recherchen, auch unter Beteiligung des betreffenden Busunternehmens, konnte der verantwortliche Linienbusfahrer zwischenzeitlich ermittelt werden.

