Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl - 22-Jähriger verurteilt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Montagmittag (03.06., 12.00 Uhr) beobachteten Mitarbeiter eines großen Einkaufsmarktes an der Hans-Böckler-Straße einen 22-jährigen Mann, der seinen Wohnsitz in Rumänien hat, beim Diebstahl von Lebensmitteln, Kleidung und Parfum. Durch hinzugezogene Polizeibeamte wurde der Mann zur Polizeiwache nach Gütersloh gebracht, wo er als Beschuldigter zu dieser Tat vernommen wurde. Er gab dabei den Diebstahl zu.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte daraufhin den Antrag, ein beschleunigtes Strafverfahren durchzuführen.

Dazu kam es am Dienstag (04.06.): Ein Richter des Amtsgerichts Gütersloh entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Durchführung des beschleunigten Verfahrens und verurteilte den 22-Jährigen im Rahmen dessen zu einer Geldstrafe wegen Diebstahls.

