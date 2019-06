Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Mülltonnen angezündet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (06.06., 03.20 Uhr bis 04.15 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über insgesamt drei angezündete Mülltonnen im Bereich des Eingangs zum Stadtpark an der Ibrügger Straße und am Karl-Rogge-Weg informiert. Glücklicherweise war die Feuerwehr so schnell vor Ort und konnte die brennenden Tonnen löschen, so dass ein Übergreifen auf direkt angrenzende Bäume verhindert werden konnte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in den frühen Donnerstagmorgenstunden verdächtige Personen im Bereich des Stadtparks, insbesondere an der Ibrüggerstraße und am Karl-Rogge-Weg, gesehen? Wer kann sonst Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

