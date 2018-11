POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit viestelligem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes ist in den frühen Abendstunden des gestrigen Tages, 10. November 2018, um 20:30 Uhr, mit seinem Audi A3 verunfallt. Er war auf der Stedinger Landstraße in Richtung des Stadtzentrums unterwegs und wollte von dieser in den Erlenweg abbiegen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn misslang ihm dies jedoch. Er kam von der Fahrbahn ab und verunfallte im Graben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde auf 4.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell