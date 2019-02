Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.02.2019

Peine (ots)

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Sonntag, um 13:40 Uhr, kam es auf der B 1 zwischen dem Sierßer Kreisel und Bettmar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19- jähriger Braunschweiger fuhr mit seinem PKW vom Sierßer Kreisel kommend in Richtung Bettmar, als ihm auf seiner Fahrspur ein PKW entgegenkam, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 19- Jährige nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Braunschweig fort. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen älteren Audi A 3 mit Peiner Kennzeichen gehandelt haben soll.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, Telefon 05302/ 8043730, in Verbindung zu setzen.

