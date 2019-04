Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verteilerkasten beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Verteilerkasten beschädigt

Biedenkopf: Gewaltsam drückten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 17. April im Mühlweg einen Stromverteilerkasten um und verursachten so einen Schaden von 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nach der Sachbeschädigung am Verbindungsweg zum Pfefferacker und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

