Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Bürogebäude

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagmittag (03.01.2020) zu einem Brand in einem Bürogebäude an der Krefelder Straße gekommen. Zwei 25- und 29-jährige Mitarbeiter bemerkten gegen 12.50 Uhr eine Rauchentwicklung im Untergeschoss und gaben einem Verantwortlichen Bescheid. Als sie kurze Zeit später zurückkamen, brannten bereits einige Materialien. Als ihre Löschversuche fehlschlugen, alarmierten sie die Feuerwehr und die Polizei. Rettungskräfte behandelten die beiden Mitarbeiter vorsorglich vor Ort. Sie blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand im Bereich eines Nachtspeicherofens entstanden sein. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Schadens beläuft sich gemäß ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell