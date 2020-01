Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzter in Fußgängerzone aufgefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bereits am Neujahrsmorgen (01.01.2020) haben Zeugen einen schwerverletzten Mann in der Stuttgarter Innenstadt aufgefunden. Der 58-Jährige lag gegen 06.45 Uhr bewusstlos an einem Treppenabgang, der vom Kleinen Schlossplatz zur Friedrichstraße führt, gegenüber einer Gaststätte. Der Mann wies schwere Kopfverletzungen auf und liegt seither im Koma, sein Zustand ist offenbar kritisch. Allem Anschein nach war er Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen, die Informationen zu einem möglichen Tathergang machen können, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

