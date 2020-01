Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (02.01.2020) eine Mülltonne an der Mannspergerstraße entzündet und dadurch mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet. Zeugen meldeten gegen 00.00 Uhr einen Mülltonnenbrand an der Mannspergerstraße. Offenbar griffen die Flammen auf weitere daneben stehende Mülltonnen sowie einen Stromverteilerkasten über und beschädigten die Fassade einer angrenzenden Garage. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte den Stromverteilerkasten nachhaltig, sodass das Wohnhaus bis auf weiteres ohne Strom ist. Ein Knallkörper war vermutlich die Brandursache, die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

