Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Kirche randaliert und Figur beschädigt

33039 Nieheim (ots)

Etwa 500 Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Randalierer in der Kirche in Nieheim, Marktstraße, angerichtet. Der oder die Täter haben am Sonntag, 10.11.2019, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 19:00 Uhr, Gesangbücher auf den Boden geworfen, Kerzenwachs auf dem Boden verteilt und eine Figur mittels eines kleinen Feuers beschädigt. Die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, bittet um Hinweise auf die Verursacher./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell