Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer entleert Feuerlöscher auf Straße

37671 Höxter (ots)

In der Ludwig-Eichholz-Straße hat eine bislang unbekannte Person einen Feuerlöscher entleert und damit drei Fahrzeuge von Anwohnern besprüht. Der Schaden beträgt 150 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag, 12.11.2019, auf Mittwoch, 13.11.2019. Da es bislang noch keine Hinweise zum Tatverdächtigen gibt, bitte die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, um Hinweise von Zeugen./he.

