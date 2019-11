Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Leblose Person in der Parkanlage Gut Schützfeld aufgefunden

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Sonntag, den 10.11.2019, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Parkanlage Gut Schützfeld, am Schützfelder Weg, in Nordenham. Passanten hatten hier zunächst einen herrenlosen Hund festgestellt, der sich mit seiner Hundeleine an einer Grabenböschung verfangen hatte. In diesem Zusammenhang wurde wenig später in dem angrenzenden ca. 10 Meter breiten wasserführenden Graben eine leblose männliche Person aufgefunden. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Nordenham wurde die leblose Person geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 50-jährigen Nordenhamer.

Angaben zur Todesursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell