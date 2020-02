Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130220-113: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Wiehl (ots)

Zwischen 09.00 und 16.30 Uhr am Mittwoch (12. Februar) haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in Wiehl-Mühlen einzusteigen. Um in das Haus an der Mühlender Straße zu gelangen, versuchten die Täter den Sicherheitsbeschlag von der Tür abzuhebeln. Dieser erwies sich aber als zu stabil, so dass den Einbrechern der Zugang zu dem Haus verwehrt blieb und sie ohne Beute weiterzogen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

