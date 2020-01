Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad entwendet - Polizei sucht Eigentümer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen beobachteten am 17.01.2020 kurz vor 16 Uhr, wie mehrere dunkelhäutige Männer das Fahrradschloss eines Fahrrads an einem Fahrradständer in der Friedrichstraße, zwischen Busbahnhof und Bahnhofsgebäude, aufbrachen und ein silber-graues Herrenfahrrad mit Gepäckträger entwendeten. Eine Fahndung nach den Tätern war erfolglos verlaufen. Bislang wurde der Diebstahl nicht bei der Polizei angezeigt. Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads wird gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

