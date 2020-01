Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Buntmetalldiebstahl an der Friedhofskapelle - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass an der Friedhofskapelle auf dem Friedhof des Stadtteils Handschuhsheim in der Straße Zum Steinberg Buntmetall entwendet worden war. Unbekannte Täter hatten in zurückliegender Zeit drei ca. drei Meter lange Regenfallrohre und ein Teilstück eines Blitzableiters aus Kupfer abgeschnitten. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

