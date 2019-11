Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gasausströmung nach Baggerarbeiten

Bonn (ots)

Gasausströmung nach Baggerarbeiten

Bonn - Dottendorf, Damaschkestrasse, 09.11.2019, 09:11 Uhr - In der Damaschkestrasse wurde am frühen Samstagmorgen eine Gasversorgungsleitung zu einem Wohngebäude durch Baggerarbeiten beschädigt. Aufgrund der anschließenden Gasausströmung alarmierte der Baggerfahrer selbst die Feuerwehr und stellte alle weiteren Arbeiten vorläufig ein. Beim Eintreffen am Schadensort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schon einen leichten Gasgeruch wahrnehmen. Die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses, sowie ein angrenzendes Gebäude wurden sicherheitshalber durch Kräfte der Feuerwehr evakuiert und rettungsdienstlich betreut. Anschließende Messungen durch die Feuerwehr zur Bestimmung der vorliegenden Gaskonzentration wurden mit Gaswarn- und Gasmessgeräten in den Gebäuden und im weiträumig abgesperrten Bereich der Damaschkestrasse vorgenommen. Der gleichzeitig mitalarmierte Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Bonn, konnte im weiteren Einsatzverlauf die Versorgungsleitung absperren und somit weiteren Gasaustritt verhindern. Die Bewohner durften ihre Wohnungen wieder betreten, nachdem diese vorher quergelüftet und durch Messungen der Stadtwerke freigegeben wurden. Eine weiträumige Absperrung im Bereich der Damaschkestrasse wurde durch die Polizei vor Ort veranlasst. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

