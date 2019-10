Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in einem Silo für Holz-Hackschnitzel

Bonn (ots)

Bonn-Mehlem, Mainzer Straße, 31.10.2019 12:47 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst sind heute Mittag zu einer Rauchentwicklung aus einem Gewerbebetrieb in Bonn-Mehlem gerufen worden. Der Inhalt eines 30m³ fassenden Silos für Holz-Hackschnitzel ist in Brand geraten. Der Einsatz dauert aktuell (18:00 Uhr) noch an.

Der ersteintreffende Rettungswagen des Standortes Koblenzer Straße und die Löscheinheit Mehlem der Freiwilligen Feuerwehr bestätigten die Meldung über eine starke Rauchentwicklung. Der Inhalt des Silos wurde in der Frühphase erfolglos versucht mit Wasser und Wasser-Schaummittel-Gemisch, sogenanntem Netzmittel, zu löschen. Anschließend wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr Bonn, sowie die benachbarten Feuerwehren aus Remagen-Rolandswerth und Wachtberg zur Einsatzstelle alarmiert. Mit den Abrollbehältern Schaum, Rüst und Atemschutz wurde Material zur Öffnung des Silos und zur Brandbekämpfung herangeführt. Seit einigen Stunden wird das Brandgut sehr personalintensiv per Hand aus dem Silo ausgeräumt und im Freien abgelöscht. Für die Arbeiten werden jederzeit fünf Atemschutztrupps vorgehalten. Ein Einsatzende ist derzeit nicht absehbar.

Rund 70 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1,2 und 3 sind seit heute Mittag an der Einsatzstelle im Einsatz. Unterstützt werden die Einheiten der Berufsfeuerwehr von den Einheiten Mehlem, Lannesdorf, Remagen-Rolandswerth und Wachtberg-Niederbachem der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Versorgung der eingesetzten Kräfte ist eine Einheit des DRK-Bonn im Einsatz.

Die verwaisten Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sind durch die Einheiten Beuel und Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr für mögliche weitere Einsätze besetzt.

