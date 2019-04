POL-HK: Walsrode / Soltau: Polizei sucht nach Festnahme eines Einbrechers die Eigentümer von Fahrrädern

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode / Soltau: Ein Polizeibeamter aus Walsrode nahm am Dienstag, 02. April, gegen 10.00 Uhr in seiner Freizeit einen Einbrecher fest (wir berichteten). Bei den darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter, ein 61jähriger Mann aus Soltau, zwei Fahrräder entwendet hatte: eines für die Anfahrt und eines zur Flucht. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Täter aus Soltau mit dem Zug anreiste. Die Polizei konnte beide Fahrräder bisher keinen Geschädigten zuordnen. Möglicherweise hatte der Täter eines der Fahrräder bereits in Soltau entwendet und es mit in den Zug genommen. Beschreibung 1. Fahrrad: schwarzes Herrenrad der Marke Tretweck, Modell Solis 1.0. Beschreibung 2. Fahrrad (vermutlich in Soltau entwendet): lilafarbenes Damenrad der Marke Olympia, Modell Rabeneick, Nabenschaltung, silberfarbene Schutzbleche, brauner Sattel, Fahrradkorb mit Gummizügen, Aufkleber am Rahmen von "Fahrrad Köhler". Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

