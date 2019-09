Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Bereits am Freitag kam es zu einem Einbruch am Haferweg im Stadtteil Odenkirchen. Unbekannte Täter schlugen den Glaseinsatz an der Terrassentüre eines Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Haus wurden alle Zimmer durchsucht. Was genau fehlt, steht noch nicht fest. Ebefalls am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Giesenkirchener Weg. Auch hier wurde die Terrassentüre aufgehebelt. Es wurde Bargeld entwendet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell