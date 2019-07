Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck, Am Bleichanger; 15.07.2019; 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

EINBECK ( Fi ) -

Am 15.07.2019, zwischen 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr, parkte die 53 jährige Geschädigte aus Delligsen ihren VW Golf ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße Am Bleichanger. Während der Parkdauer hat ein, vermutlich roter PKW, neben dem Fahrzeug gehalten und wahrscheinlich beim Aussteigen den vorderen rechten Kotflügel des abgeparkten VW Golf beschädigt. Anschließend hat der unbekannte Fahrzeugführer sich von der Verkehrsunfallstelle entfert, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 800EUR zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

