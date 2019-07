Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Wer vermisst ein Schlüsselbund

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Am vergangenen Samstag, 13.07.2019, fand der Inhaber der Eisdiele in der Hildesheimer Straße ein Schlüsselbund mit insgesamt 5 Schlüsseln an einem blauen Band. Da sich kein Verlierer in der Eisdiele meldete, gab er es pflichtgemäß bei der Polizeistation in Kreiensen ab. Der oder die Verlierer/in können sich zwecks Abholung bei der Polizeistation in Kreiensen unter der Telefonnr. 05563/212 melden

