POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer kommt von Straße ab - schwer verletzt und alkoholisiert

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 31.05.2019, auf der Kreisstraße zwischen Buggenried und Hürrlingen zugezogen. Der 51-jährige war alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Mann war gegen 05:45 Uhr ausgangs einer Linkskurve von der Straße geraten. Sein Wagen geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Betondole und mehrere Jungbäume, bevor er zum Stillstand kam. Eine Zeugin brachte den verletzten Fahrer nach Hause, wo er von der Polizei angetroffen werden konnte. Da sich sein Gesundheitszustand zusehends verschlechterte, wurde er vom verständigten Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik verlegt. Eine Alkoholüberprüfung ergab ca. 1,6 Promille. Darin und in einer überhöhten Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache liegen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 18000 Euro. Die Feuerwehr war ebenso im Einsatz.

