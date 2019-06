Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B500, L 128, Titisee, K4967, Schluchsee - Verkehrsunfälle mit Beteiligung Motorradfahrer

Freiburg (ots)

B500, L128, Titisee, K4967, Schluchsee - Am vergangenen Wochenende kam es leider im Bereich des Polizeirevier Titisee-Neustadt wieder zu einigen Verkehrsunfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Über den Unfall am Sonntag auf der B31 Höhe Titisee berichteten wir bereits. Des Weiteren ein Verkehrsunfall am Samstag, 01.06.2019, gg. 17.50 Uhr. Hier fuhr ein Motorradfahrer aus Richtung Glashütte kommend in Richtung Schluchsee. In einer Rechtskurve kollidiert der Motorradfahrer am Kurvenausgang mit dem Unfall verursachenden Omnisbus und zieht sich hierbei Verletzungen am linken Fuß zu. Er verletzte sich schwer am linken Fuß. Der durch den Unfall geschädigte Motorradfahrer wurde mit dem DRK in die Heliosklink gebracht. Hinzu kam ein Verkehrsunfall am Sonntag 02.06.2019, um 11.00 Uhr, als ein Motorradfahrer auf der B500 in Richtung Furtwangen fuhr und eine Pkw-Fahrerin von der L128 auf die B500 auffahren wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kommt nicht um Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Motorradfahrer kann noch ausweichen, stürzt jedoch und zieht sich hierbei Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Auch dieser Unfall wurde durch den Streifendienst des Revier Titisee-Neustadt aufgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die notwendigen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

