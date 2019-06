Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Weil am Rhein (BAB 5): Autobahnpolizei ermittelt wegen illegaler Autorennen - Führerscheine einbehalten - Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt gegen drei Autofahrer wegen des Verdachts illegaler Autorennen.

Eine Streifenbesatzung der Bundespolizei meldetet am Sonntagabend, 02.06.2019, um 19:55 Uhr, dass sich drei Autos auf der A5 bei Freiburg, in Richtung Basel, ein Autorennen liefern würden.

Die drei verdächtigen Fahrzeuge (alles BMW, M3 mit auffälliger Sportausstattung und Schweizer Zulassung) wurden im Bereich Weil am Rhein gestoppt. Die Führerscheine der Fahrer (26, 31 und 36 Jahre alt) wurden einbehalten. Sie bezahlten jeweils Sicherheitsleistungen in dreistelliger Höhe. Bis auf Weiteres dürfen sie in Deutschland keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, was eine Verkehrsstraftat darstellt. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Autofahrer zunächst den Verkehr behinderten, um freie Bahn für ein Wettrennen zu schaffen. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Fahrzeuge von Freiburg bis Weil am Rhein mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Wer hat am Sonntagabend, 02.06.2019, gegen 19:50 bis 20:20 Uhr, auf der A5 von Freiburg bis Weil am Rhein, solche Autos mit ungewöhnlicher Fahrweise beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden (Tel. 0761 882-3100).

