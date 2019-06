Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Fahrradradreifen zerstochen und Mann mit Bierflasche verletzt

Freiburg (ots)

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Efringen-Kirchen kam es am Sonntag, 02.06.19, gegen 15 Uhr, zu einem Polizeieinsatz. Hier hatte ein 24jähriger Bewohner mit einem Küchenmesser an mehreren Fahrrädern die Reifen zerstochen. Nachdem er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf angesprochen wurde, griff der Mann zu einer zerbrochenen Bierflasche. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde der Mitarbeiter verletzt. Der Angreifer konnte jedoch überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde in eine Fachklinik verbracht. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

