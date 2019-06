POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz nach Flächenbrand

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, 02.06.19, gegen 17 Uhr, mussten die Feuerwehren aus Kürnberg und Schopfheim zu einem Flächenbrand zwischen Sattelhof und Glashütten ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Holzabfälle aus vorheriger Holzernte in Brand geraten. Möglicherweise hatten sich bei der Verbrennung von Holzresten in den Vortagen Glutnester gebildet, welche sich durch die sommerlichen Temperaturen wieder entzündeten. Die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen. Hierzu musste das Erdreich teilweise geöffnet werden, um an vorhandene Glutnester zu gelangen. Im Einsatz waren sechs Feuerwehrfahrzeuge und etwa 25 Einsatzkräfte.

