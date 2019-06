Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung mit Körperverletzung in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es am Sonntag, 02.06.19, gegen 02.40 Uhr, in einer Gaststätte in der Brühlstraße. Hier soll ein Päarchen im Bereich der Toiletten durch zwei bislang unbekannte Männer angegangen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Frau durch eine Ohrfreige verletzt worden sein. Im Anschluss wurde ihr Begleiter durch mehrere Faustschläge verletzt und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die beiden Tatverdächtigen konnten vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen der Körperverletzung.

