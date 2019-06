Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Motorradunfall

Freiburg (ots)

Bötzingen. Mit schweren Verletzungen musste am Freitagmorgen ein 60jähriger Motorradfahrer in die Uni-Klinik Freiburg eingeliefert werden, nachdem er auf der L 114 gg. 10:40 Uhr zwischen Bötzingen und Wasenweiler in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen war. Glücklicherweise hatte der Lkw Fahrer erkannt, dass der Motorradfahrer welcher in einer Gruppe fuhr, die Kurve in der gewählten Geschwindigkeit nicht schaffen würde und bremste seinen Lastzug vor der Kollision bis zum Stillstand ab. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch das Polizeirevier Breisach durchgeführt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell