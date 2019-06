Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.06.19, gegen 01.50 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße in Lörrach zu einem gefährlichen Überholmanöver. Hierbei soll ein 22jähriger Mann mit seinem Audi, vom Wiesentunnel her kommend, mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autofahrer überholt haben, obwohl Gegenverkehr kam. Der Audi-Fahrer musste sein Fahrzeug abbremsen und sich zwischen zwei ordnungsgemäß fahrende Fahrzeuge drängen, um einen Unfall zu verhindern. Der Audi-Fahrer konnte durch die Bundespolizei angehalten werden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der dem Audi im Gegenverkehr begegnete.

