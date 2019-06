Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Broggingen: Pkw überschlägt sich

Emmendingen: Zeugensuche nach Unfall am Bahnhof

Köndringen: Unfallbeteiligter Radfahrer und Zeugen gesucht

Emmendingen: Einbruch in Autohaus

Herbolzheim-Broggingen: Pkw überschlägt sich

Ein 60-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, 01.06.2019, gegen 15:35 Uhr die Riedstraße in Broggingen und geriet, nachdem er an einem geparkten Auto vorbeigefahren warn, zu weit nach links und kollidierte mit einem im Gegenverkehr geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf einen dahinter ebenfalls geparkten Pkw aufgeschoben. Das Auto überschlug sich; der 60-jährige Fahrer wurde verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Emmendingen: Zeugensuche nach Unfall am Bahnhof

Am Samstag, 01.06.2019, kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Emmendingen. Beteiligt waren ein Radfahrer und ein gelber Fiat Panda mit Emmendinger Zulassung. Zur Klärung der noch fraglichen Unfallumstände sucht die Polizei etwaige Unfallzeugen. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Teningen-Köndringen: Unfallbeteiligter Radfahrer und Zeugen gesuchtt

Am Freitagabend (31.05.) kam es gegen 22.00 Uhr auf der Köndringer Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Beide beteiligten Personen zogen sich bei dem Unfallgeschehen Kopfverletzungen zu. Einer der Radler, ein ca. 40- bis 60-jähriger Mann, fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Hinweise zu dem Unfall oder der Identität des bislang unbekannten Radlers, nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01./02.06.2019) wurde in die Räumlichkeiten eines Autohauses am Elzdamm eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Büros, durchsuchten diese und verschwanden unerkannt ohne Diebesgut. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

