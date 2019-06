Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau belästigt - Zeugensuche

Am Sonntag, 02.06.19, gegen 19 Uhr, kam es im Bereich der Schwarzwald- und Gewerbestraße zu einem Vorfall, zu dem Zeugen gesucht werden. Hier war eine Jugendliche unterwegs, als sie durch drei Männer umringt wurde. Einer der Männer sprach die Frau an und berührte sie unsittlich. Offensichtlich wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam und rief den Männern zu, dies zu unterlassen. Hierauf entfernten sich die drei in Richtung der Haltestelle Schwarzwaldstraße. Die Männer wurden beschrieben: alle etwa 18-20 Jahre alt, 170-175cm groß und dunkelhäutig. Einer hatte kurze Locken und trug ein weißes T-Shirt mit kurzer Hose und einen Rucksack. Er sprach gebrochen deutsch. Der beiden anderen wurden als eher schmächtig beschrieben, beide führten ein Fahrrad mit sich. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere den Mann, welcher der Frau durch sein Rufen geholfen hatte.

