Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Auto kontra Motorrad - Sozia verstirbt an Unfallstelle - Motorradfahrer in Lebensgefahr - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine auf einem Motorrad mitfahrende Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 01.06.2019, auf der B 27 bei Lottstetten verstorben. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich, eine Autofahrerin leicht verletzt. Zum folgenschweren Unfall war es kurz nach 19:00 Uhr in Höhe einer Zufahrt nach Lottstetten, die in Verlängerung der Wettegasse liegt, gekommen. In diese wollte die 25 Jahre alte Seat-Fahrerin von der Bundesstraße nach links einfahren und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 38-jährigen. Die 27-jährige Sozia überlebte den Zusammenstoß mit dem Pkw nicht. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Die Seat-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ihr Beifahrer überstand den Unfall unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Abschleppunternehmen bargen die schwer beschädigten Fahrzeuge. Die Schadenshöhe liegt bei rund 14000 Euro. Die Bundesstraße war gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

