Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130220-114: Hebelspuren an Haustür

Wipperfürth (ots)

Einbrecher waren am Dienstag (11. Februar) in Wipperfeld auf Beutezug, wurden aber vermutlich von einem Hund vertrieben. In der Zeit zwischen 16.00 und 19.45 Uhr versuchten Unbekannte an einem Einfamilienhaus in der Ulrichstraße die Eingangstüre aufzuhebeln. Sie brachen ihr Vorhaben allerdings ab; vermutlich hat der im Haus befindliche Hund Alarm geschlagen und die Täter vertrieben. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, verständigen Sie bitte die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

