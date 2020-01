Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht nach Unfall mit einem verletzen Kind Zeugen

Rehweiler (ots)

Am gestrigen Freitag, den 24.01.2020 gegen 07:25 Uhr kam es in der Quirnbacher Straße in Rehweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem 8-jährigen Kind. Das Kind rannte unvermittelt aufgrund einer Verengung des Gehweges über die Straße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Die 19-jährige Fahrzeugführerin, welche in Richtung Quirnbach unterwegs war, konnte bei erkennen des Kindes trotz eingeleiteter Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und nach der Erstversorgung in die Uniklinik Homburg verbracht. Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell