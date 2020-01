Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Rosenstraße / Ecke Zu den Aspen zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen Straßenabsperrpfosten. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher verließ danach ohne Angaben seiner Beteiligung die Unfallörtlichkeit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06337 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

