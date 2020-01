Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch scheiterte, Täter flüchtet

Altenglan/Mühlbach (ots)

Heute am frühen Freitagmorgen, 24.01.2020 in der Zeit zwischen 02:30 und 03:00 Uhr, kam es in der Moorstraße in Altenglan -Ortsteil Mühlbach- zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Person versuchte in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Täter wurde von den Bewohnern überrascht und flüchtete in die Moorstraße. Der Mann soll einen Kapuzenpullover getragen haben. Ob weitere Täter an der Tat beteiligt gewesen sind, konnte die Geschädigte nicht sagen. Die anschließende polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Sollten in dieser Sache sachdienliche Beobachtungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Kusel um Mitteilung unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

