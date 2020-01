Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Lauterecken (ots)

Die Geldbörse oder andere Wertgegenstände haben nichts im Einkaufswagen zu suchen! In einem Einkaufsmarkt in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wurde am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage das "verlockende Angebot" ausgenutzt. Eine ältere Dame steckte einen Pfandbon in die Börse und legte sie anschließend offen in den Wagen. Erst an der Kasse stellte sie den Verlust fest. Hinweise zum Täter kann sie nicht machen. Neben dem in diesem Fall zweistelligen Bargeldbetrag werden häufig auch Papiere entwendet. Die Neuausstellung ist regelmäßig zeitaufwändig und nicht selten mit Kosten verbunden. Geldkarten müssen schnellstens gesperrt werden. |pilek-AH

