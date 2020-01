Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mangelnde Sicherheit

Kehl (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl mussten bei einer Verkehrskontrolle am Freitagvormittag feststellen, dass es in manchen Fahrzeugen an Sicherheit fehlte. Ein Autofahrer steuerte sein Fahrzeug über die Vogesenallee, ohne überhaupt im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Neun weitere Autofahrer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Acht von ihnen waren nicht angeschnallt, ein Weiterer mit der Bedienung seines Telefons beschäftigt.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwerere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Die Gefährlichkeit einer Ablenkung durch Smartphones ist immens. /hm

