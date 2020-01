Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Brand evakuiert

Rastatt (ots)

Wegen eines offenbar in der Küche ausgebrochenen Brandes in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mussten in der Bahnhofstraße mehrere Bewohner am Donnerstag kurzzeitig evakuiert werden. Eine Bewohnerin hatte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23:30 Uhr versehentlich den Herd eingeschaltet, sodass durch die Hitzeentwicklung unter anderem eine Holzverkleidung Feuer fing. Nach dem Löschen und einer genaueren Überprüfung durch die Wehrleute aus Rastatt konnte das Wohnhaus für beinahe alle Bewohner wieder freigegeben werden. Die betroffene Bewohnerin verbrachte die Nacht bei Verwandten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. /hm

