Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Schneller Fahndungserfolg: Zwei mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht gefasst

Bühl (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus sowie dem Diebstahl aus einer Gartenlaube konnten zwei Männer, ein 19- und 20-Jähriger aus dem angrenzenden Nachbarland, von der Polizei festgenommen werden. Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr meldete ein Bürger aus der Fidel- Fischer- Straße in Bühl, dass zwei männliche Personen soeben in seine Gartenhütte eingestiegen waren, sich zwischenzeitlich aber wieder auf der Flucht befanden. Wie sich später herausstellen sollte, wurden aus der Laube unter anderem Zigarettenschachteln und Feuerzeuge entwendet.

Zur gleichen Zeit ging über den polizeilichen Notruf die Mitteilung eines Anwohners ein, dass sich ebenfalls zwei Männer unbefugt an seinem Anwesen in der Karl-Berger-Straße zu schaffen gemacht hätten. Als die besagten Unbekannten durch den Eigentümer auf ihr Verhalten angesprochen wurden, antworteten diese in unverständlicher französischer Sprache. Als die Verdächtigen nach der Ansprache flüchteten, nahm der Anrufer die Verfolgung auf. Unverzüglich wurden durch die Polizei Bühl mit der Unterstützung weiterer Streifen der angrenzenden Polizeireviere sofort intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. In der Straße 'Im Engert' konnten die Flüchtigen gesichtet und einer der beiden festgenommen werden. Den notwendigen Hinweis gab hierzu der Anwohner, der beherzt die Verfolgung aufgenommen hatte.

Der zweite Verdächtige konnte in dieser Zeit zu einem weiteren Wohnanwesen in der Karl- von- Beust- Straße flüchten und versuchte dort sich an einer Hintertür Zutritt zu verschaffen. Durch einen Polizeihubschrauber konnte der Mann lokalisiert und durch weitere Streifenbesatzungen ebenfalls festgenommen werden. Die Nacht verbrachten die Tatverdächtigen in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Bühl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden- Baden werden beide Tatverdächtige noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rastatt dauern an.

/hs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell