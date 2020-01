Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - Brand eines Altkleidercontainers - Pkw aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Schotten - Zwischen Samstagmittag (28.12.19) und Montagmorgen (30.12.19) warfen Unbekannte ein Oberlicht in einer Schule in der Vogelsbergstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach - In der Zeit zwischen Freitagmittag (27.12.19) und Montagmittag (30.12.19) stahlen Unbekannte die amtlichen Kennzeichen VB-JD 666 von einem schwarzen LKW. Dieser war auf einem Firmengelände in der "Umgehungsstraße" abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro.

Brand eines Altkleidercontainers

Schotten - Vermutlich mit Feuerwerkskörpern setzten Unbekannte am Silvestermorgen (01.01.), gegen 9 Uhr, einen Altkleidercontainer in der Vogelsbergstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Pkw aufgebrochen

Schwalmtal - Am Neujahrstag (01.01.), zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, zerstörten Unbekannte auf dem Zufahrtsweg zum ehemaligen Steinbruch von Brauerschwend die Seitenscheibe eines silbernen Mitsubishis und entwendeten eine Geldbörse. Es entstand 200 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell