Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130220-116: Nach Trunkenheitsunfall Polizistin getreten

Lindlar (ots)

Stark alkoholisiert hat ein 18-jähriger Lindlarer am frühen Donnerstagmorgen (13. Februar) einen Unfall gebaut. Nachdem er im Rahmen der Blutprobenentnahme auf eine Polizistin eintrat, verbrachte er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Gegen 01.40 Uhr war der Polizei auf der Landstraße 299 zwischen Klespe und Vellingen ein verunfallter PKW gemeldet worden, der Abseits der Straße im Graben stand. Eine Streifenwagenbesatzung traf an der Unfallstelle auf den 18-jährigen Fahrer, der stark unter Alkoholeinfluss stand; bei einem Vortest zeigte das Gerät einen Wert von über 1,6 Promille an. Mit der Entnahme einer Blutprobe war der Fahranfänger allerdings nicht einverstanden. Fortwährend beleidigte er die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen. Beim Verlassen des Streifenwagens an der Polizeiwache Gummersbach trat er unvermittelt auf eine Polizistin ein, die den Angriff unverletzt überstand. Der Lindlarer verbrachte die nächsten Stunden zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und sieht nun einem umfangreichen Strafverfahren entgegen. Seinen Führerschein ist er auch los - die Polizei beschlagnahmte ihn.

