Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Volkmarsen in der Gerichtstraße in die dortige Kindertagesstätte eingebrochen. Unbekannte Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und stiegen darüber in das Gebäude ein. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht und in einem Büroraum mehrere Schränke aufgebrochen. In einem der Schränke wurden die Diebe fündig und entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

